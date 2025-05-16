Майская зима в Подмосковье и холодные курорты юга: названы главные аномалии погоды 2025 года

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал KP.RU о главных погодных сюрпризах этого года, которые удивили даже метеорологов.

Как рассказал Вильфанд, зима в Москве напоминала Лазурный берег: январь с положительными температурами и полным отсутствием снега стал абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Март продолжил эту тенденцию — бесснежный и необычно теплый, что случается лишь в 5% случаев.

Однако синоптик напомнил, что настоящая аномалия наступила в апреле. Месяц начался с майского тепла, а затем резко превратился в «глухой февраль» с недельными снегопадами и устойчивым снежным покровом. Завершилось все июльскими температурами под +28°C.

Первомайский снегопад побил все рекорды: за два дня выпало 70% месячной нормы осадков — такого не случалось почти 150 лет. В Москве было 7 см снега, а в Подмосковье — больше 10. Холод продержался рекордные две недели, отбросив весну на месяц назад. На фоне буйства погоды были беспрецедентные масштабы аварии на электросетях в Подмосковье.

Небывалые заморозки ударили даже по Крыму. В ночь на 13 мая в горных районах столбики термометров опускались до -1°C, а местами фиксировались и -5°C. Для середины мая это исключительное явление.

Парадоксально, но у аномального похолодания есть плюс: оно защитило черноземные регионы от ранней засухи.

Пока Кольский полуостров наслаждается неожиданным теплом, вся европейская часть России продолжает удивляться капризам природы.

Ранее сообщалось, что можно посадить из цветов на даче в мае даже в нестабильную погоду.