Майские без Дагестана: эксперты назвали альтернативные маршруты для весеннего отдыха

Майские праздники в текущем году ознаменовались сменой туристических приоритетов. Из-за последствий непогоды в Дагестане эксперты фиксируют отмену порядка 25% бронирований в этом регионе. Однако внутренний рынок предлагает массу альтернатив: от сурового очарования Балтики до весеннего пробуждения Алтая. Режиссер и продюсер National Geographic Channel Алена Никольская представила перечень направлений, способных заменить привычные маршруты. Ее рекомендации публикует интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Западные рубежи и северная эстетика

Калининградская область в конце апреля и начале мая превращается в гастрономический центр. Главным событием становится фестиваль рыбы и морепродуктов, привлекающий любителей локальной кухни.

Калининград и окрестности: стоит посетить Зеленоградск, Куршскую косу и Музей Мирового океана. Для любителей истории открыты ворота крепости Пиллау в Балтийске.

Санкт-Петербург: город на Неве готовит масштабную программу, включающую знаменитый фестиваль ледоколов, световые шоу и тематические балы в стиле XIX века.

Карелия: идеальный выбор для ценителей «дикой» природы. В мае водопады региона становятся максимально полноводными, а парк «Рускеала» освобождается от зимних оков.

Природные феномены и южное солнце

Алтай в начале мая привлекает туристов уникальным явлением — цветением маральника. В это время склоны гор окрашиваются в ярко-розовый цвет, что сопровождается этническими фестивалями и мастер-классами.

Для тех, кто соскучился по теплу, наиболее актуальными остаются Кавказские Минеральные Воды и Черноморское побережье. Хотя купальный сезон еще закрыт, инфраструктура готова к приему гостей:

В Кисловодске и Пятигорске доступны прогулки по терренкурам и посещение гротов;

В Сочи и Крыму установилась комфортная температура для горных походов и осмотра дворцовых ансамблей;

Золотое кольцо остается классическим вариантом для коротких познавательных поездок по историческим центрам страны.

Зарубежные альтернативы

Если целью поездки является пляжный отдых, наиболее бюджетными вариантами остаются Турция и Египет. В Турции воздух прогревается до +28 градусов, при этом цены сохраняются на уровне межсезонья. В Египте же наступает полноценное лето с температурой воды около +25 градусов. В качестве альтернативы эксперты также выделяют страны Азии, где в мае наблюдается спад туристического потока при сохранении высокого уровня сервиса.

