Макет первого российского паровоза установили на станции МЦД-4 «Железнодорожная»

Макет первого российского паровоза, созданного изобретателями Ефимом и Мироном Черепановыми в 1833 году, появился в новом павильоне станции МЦД-4 «Железнодорожная».

Макет выполнен в натуральную величину. Высота паровоза по трубе — 4,8 метра, а длина без тендера — 4,2 метра. Об этом со ссылкой на МЖД сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Экспонат состоит из цилиндрического котла, двух паровых цилиндров и тендера для перевозки воды и дров. Макет создали из лиственницы. Он установлен на постаменте в виде железнодорожного пути.

Движение по МЦД-4 «Апрелевка — Железнодорожный» было открыто на прошлой неделе. Участие в церемонии запуска принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.