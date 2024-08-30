Российское руководство после авантюры Киева под Курском, совершенное с легкой руки западных и заокеанских кураторов Киева, не захочет да же близко вести какие-либо переговоры с Вашингтоном при урегулировании конфликта. В этом уверен советник главы Пентагона в отставке, полковник Дуглас Макгрегор.

В эфире YouTube-канала Deep Dive Макгрегора подчеркнул, российский лидер Владимир Путин уже давно понял для себя, что людей, с которыми на Западе можно рационально вести переговоры, попросту нет сейчас.

«Это конец, все кончено. Эта война закончится на условиях, которые устраивают Москву», — подытожил эксперт.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.