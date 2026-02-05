Макрон молит Путина о переговорах: эксперт раскрыл причины странной активности Парижа

Дипломатическая активность европейских лидеров, выражающаяся в поисках диалога с Москвой, напрямую связана с текущей ситуацией на линии фронта. Об этом в интервью URA.RU заявил профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

По оценке эксперта, Запад, и в частности Франция, оказались в сложной позиции и пытаются найти выход через переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Успехами на линии фронта мы вогнали Европу в тяжелую дипломатическую ситуацию и не собираемся отказываться от этого ресурса. Париж и Европа не сядут просто так за стол переговоров, для этого надо выполнить очень много наших условий, думаю, что список еще даже не составлен. Это и свертывание программы военной поддержки Украины, и отмена санкций», — заявил Ткаченко.

Он подчеркнул, что текущие военные реалии формируют новый баланс сил, вынуждая европейские столицы пересматривать свои подходы.

На фоне этих политических процессов продолжаются практические контакты. В Абу-Даби 4-5 февраля состоялся очередной раунд переговоров по гуманитарным вопросам, который провели военные делегации. Возглавлявший российскую сторону начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков достиг договоренности о взаимном обмене пленными по формуле 157 на 157 человек. В рамках этой же процедуры на родину вернулись трое жителей Курской области, ранее удерживавшихся украинской стороной.

