Макрон не знает, когда приедет в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон, как и прежде хочет приехать в Киев, однако пока не знает, когда это случится.

Во время выступления на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе глава европейского государства сказал, что не передумал посещать Украину, однако с точной датой так и не определился. Трансляция, во время которой было сделано это заявление, велась на официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

Еще в марте президент Франции анонсировал свой приезд на Украину. При этом, французская Tribune писала о том, что поездка Макрона в Киев, которая до этого уже отменялась, вновь может перенестись из-за требований безопасности, а также организации совместной поездки с другими лидерами стран Евросоюза.

Ранее мы писали о том, что Аргентина хочет поучаствовать в глобальных учениях НАТО. Об этом сказал официальный представитель президента страны.