Макрон остался под впечатлением от заплыва спортсменов по Сене

Президент Франции Эммануэль Макрон восхитился заплывом спортсменов по Сене, в которой нельзя было плавать около ста лет, сообщает Lenta.ru .

По словам французского лидера, сделать главную реку Парижа пригодной для купания стоило больших усилий. Ее готовили к соревнованиям в течение четырех лет, в том числе за счет инвестиций со стороны государства, включая Париж и Валь‑де‑Марн. Президент отметил, что это останется в качестве наследия для местных жителей, а также позитивно скажется на биоразнообразии.

Сегодня, 31 июля, в Сене состоялись плавательные этапы соревнований по триатлону среди женщин и мужчин. Заплывы прошли в парижской Сене. Победу одержали француженка Кассандра Богран и британец Алекс Йи.

Ранее сообщалось, что Валуев прокомментировал поражения российских атлетов на Олимпиаде. Он заявил, что никто из ведущих спортсменов сборной России не поехал в Париж.