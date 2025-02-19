Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета La Depeche.

Он отметил, что диалог возможен только при условии, что он поможет разрешить украинский конфликт. Данное заявление президент Франции сделал после переговоров РФ и США. По мнению представителей Белого дома, встреча в Эр-Рияде стала первым, но монументальным шагом в мирном урегулировании конфликта на Украине.

В перспективе Вашингтон также намерен привлекать Москву к переговорам и будет поддерживать контакт со всеми участниками ситуации для учета мнений.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС сообщили о готовности предоставить гарантии безопасности Украине.