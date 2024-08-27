Макрона поймали на активном использовании мессенджера Telegram

Президент Франции Эммануэль Макрон заходил в Telegram со своего профиля спустя три дня после задержания Дурова, сообщило издание РБК со ссылкой на Politico.

В американском издании заявили, что экс-депутат парламента Франции показал журналисту Politico профиль Макрона в Telegram и добавил, что мессенджер особенно популярен именно у сторонников французского президента.

Кроме того, согласно информации Politico, Макрон является активным пользователем мессенджера еще со времен своей первой президентской кампании. Также Telegram популярен и среди других политиков Франции различных рангов и партий.

Как заявил сотрудник французского Минюста, не участвующий в расследовании дела Дурова, вопросы к мессенджеру и его создателю у страны возникли после того, как администрация Telegram отказалась сотрудничать с властями в вопросах предотвращения преступлений.

Ранее сообщалось, что Илон Маск потребовал от Франции объяснений ареста Дурова.