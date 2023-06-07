Максим Дунаевский: у губернатора огромное желание развивать Подмосковье

По его словам, очень редко встречаются такие руководители, как Воробьев – такие люди, которые сильно болеют за свое дело.

«Очень мало руководителей, которые могут вот так болеть за дело по-настоящему, поэтому ему веришь, доверяешь», - сказал он.

Дунаевский отметил, что в области заметны позитивные изменения, и глава Подмосковья сделал очень многое для развития региона.

«Вот это желание, очень упорное, очень важное желание – оно всегда есть у него. И это важнее даже цифр», - заключил он.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что жители региона замечают позитивные перемены в области.