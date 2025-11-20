Максим Решетников рассказал о тестировании сервиса заселения в отели через мессенджер MAX
Фото: [Медиасток.рф]
Министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках съезда туриндустрии России сообщил, что некоторые крупные гостиничные сети приступили к тестированию сервиса заселения через национальный мессенджер MAX. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Следующий шаг – мессенджер MAX. Тоже будет достаточно удобная регистрация. Сейчас проект постановления уже в правительстве, параллельно сервис тестируется крупными гостиничными сетями», – заявил он.
Ожидается, что проект постановления, разрешающего гостиницам заселять туристов, используя российский мессенджер, вступит в силу 1 марта следующего года.
Решетников также предложил реализовать инициативу о заселении в гостиницу без взаимодействия с ресепшеном.
«Это нам даст большие эффекты, особенно в вечернее, ночное, утреннее заселение. Давайте такую задачу перед собой и перед министерством поставим», – сказал он.
