Максима Паршина освободили от должности замглавы Минцифры

Замглавы Минцифры России Максима Паршина освободили от занимаемой должности. Соответствующее постановление появилось на портале официальных документов в пятницу, 21 июля.

Оно подписано Михаилом Мишустиным этим же днем. Документ предусматривает освобождение от должности Паршина по его просьбе.

Напомним, что Максим Паршин сейчас проходит по подозрению в коррупционном деле и ранее был отправлен под домашний арест, уточняет ТАСС.

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