«Максимум 4–6 карт на человека»: экономист призвал ужесточить лимиты банковских карт

Предложение депутатов Государственной думы РФ по ограничению лимитов банковских карт на человека являются «слишком либеральными». Таким мнением в интервью НСН поделился кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган.

Эксперт заявил, что у каждого гражданина должно быть не более четырех — шести банковских карт, открытых в двух-трех кредитных организациях.

«Но давайте честно, сколько карт у обычного, нормального человека? Ну, три-четыре, пять. Зачем больше? Только если он делает какие-то сумасшедшие финансовые операции», — сказал Коган.

Он отметил, что для обычного человека достаточно трех-четырех платежных инструментов, а наличие десяти карт уже является избыточным и требует объяснений.

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков накануне сообщил о планах рассмотреть до конца года законопроект, устанавливающий ограничение на количество банковских карт у россиян.

Согласно предлагаемым изменениям, один человек сможет иметь до 20 банковских карт. Дополнительно планируется ввести ограничение на количество кредитных организаций, в которых гражданин может получить платежные карты, установив лимит в пять банков.

