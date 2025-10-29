Массовое списание средств с карт россиян: как будет работать бессудное взыскание долгов с 1 ноября

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу масштабные изменения налогового законодательства, предоставляющие Федеральной налоговой службе право взыскивать долги с физических лиц без обращения в суд. Механизм работы новой системы RuNews24.ru пояснила налоговый консультант Ольга Соснина.

Как объяснила эксперт, при неуплате налогов в установленный срок гражданину поступит официальное требование об уплате. Если налогоплательщик не согласен с суммой долга, он сохраняет право подать возражения, и тогда вопрос будет решаться в судебном порядке. Однако если в течение шести месяцев с момента просрочки требования человек никак не отреагирует и не оплатит долг, налоговая служба получит право списать необходимую сумму непосредственно с его банковской карты.

Эксперт подчеркивает, что новые правила направлены не на массовое списание средств, а на ускорение взыскания бесспорных долгов. Таким образом, россияне будут быстрее избавляться от долговой нагрузки.

Ключевая рекомендация для граждан — проявлять повышенную внимательность. Необходимо помнить о сроках уплаты налогов, основным из которых является 1 декабря, и тщательно проверять все налоговые уведомления через личный кабинет налогоплательщика. При обнаружении ошибки нужно немедленно подавать заявление о перерасчете, поскольку бездействие в такой ситуации будет расценено как согласие с долгом.

Отметим, что ранее такой бесспорный порядок применялся только к компаниям и индивидуальным предпринимателям. Новые правила затронут несколько видов налогов: НДФЛ, который граждане самостоятельно исчисляют при продаже имущества, или который рассчитывает налоговая с доходов в виде процентов по вкладам, налог на профессиональный доход для самозанятых, а также имущественный, земельный и транспортный налоги.

