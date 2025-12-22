Путешественник из России посетил не так давно Соединенные Штаты и, пользуясь случаем, сравнил особенности американского и российского гостеприимства. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Как поведал автор публикации, гостеприимство занимает особое место в русской культуре. Даже если у хозяина дома финансовые трудности, он постарается угостить гостей. В качестве примера можно привести историю о российской семье, у которой обывали друзья из Канады.

«В результате эти вегетарианцы, придя с пустыми руками к инвалиду, съели за милую душу мясо, купленное хозяевами дома, и даже забрали с собой недоеденный тортик. Видимо, эти товарищи полностью интегрировались и переняли западный образ жизни», — поделился блогер.

Несмотря на то что в фильмах часто показывают, как американцы дарят подарки на Рождество, в действительности они ограничиваются лишь покупкой недорогого пирога стоимостью два-три доллара (что-то вроде 240 рублей) или приобретением скромной поздравительной открытки. Все свои встречи они предпочитают организовывать в кафе и ресторанах.

«Даже в тех редких случаях, если американцы все же пригласят к себе в дом гостей, на их столе никогда не будет дорогих блюд. Максимум, что они предложaт, — пасту или дешевые сосиски», — негодует путешественник.

