Малайзия идет в ЕАЭС: казахстанский завод Allur может начать сборку Proton

В начале марта 2026 года казахстанская делегация посетила Малайзию для переговоров о локализации производства автомобилей. Главный исполнительный директор Proton доктор Ли Чунронг встретился с председателем совета директоров компании Allur Андреем Лаврентьевым, чтобы обсудить перспективы выпуска машин под малайзийским брендом на мощностях в Костанае.

Визит продлился с 9 по 11 марта, казахстанскую сторону возглавлял председатель правления нацхолдинга «Байтерек» Рустам Карагойшин. Делегация посетила производственный комплекс Proton в Tanjung Malim и высокотехнологичный автомобильный кластер Automotive High-Tech Valley, где выпускаются электромобили линейки e.MAS.

Proton предложил Allur сотрудничество в области обмена инженерными решениями, технологическими платформами и опытом внедрения экологических стандартов. Важно отметить, что с 2017 года малайзийский автопроизводитель Proton входит в холдинг Geely, поэтому под малайзийской маркой планируется выпуск некоторых китайских моделей. Например, Geely Emgrand, известный на белорусском рынке как Belgee S50, в Казахстане будет продаваться под названием Proton S70.

Завод Allur в Костанае уже специализируется на производстве автомобилей марок Kia, Chevrolet, JAC, Jetour, Hongqi и Skoda. Производственная мощность предприятия составляет 127,6 тысячи автомобилей в год. Allur принадлежит бизнесмену Андрею Лаврентьеву, который также владеет металлургическим холдингом Qarmet (бывший ArcelorMittal).

Помимо выпуска традиционных автомобилей, стороны рассматривают возможность организации производства электромобилей серии e.MAS и автомобильных компонентов на территории Казахстана. Это позволит использовать страну как инвестиционный хаб для дальнейшего выхода на рынки ЕАЭС с населением более 180 миллионов человек.

В ноябре 2025 года холдинг «Байтерек» и Proton уже подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на создание национального автопроизводителя в Казахстане. Тогда обсуждалась возможность выпуска автомобилей под казахстанским брендом. Министр инвестиций, торговли и промышленности Малайзии Датук Сери Тенгку Зафрул Азиз ранее выражал заинтересованность в участии малайзийских поставщиков в региональных и глобальных цепочках поставок Казахстана.

