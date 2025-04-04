Мальчик-активист зачитал рэп об экологии на заседании Минприроды

В Омске в правительственном здании, где проходило заседание Минприроды, произошел необычный инцидент: юный защитник окружающей среды зачитал рэп, посвященный экологическим проблемам. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Во время мероприятия мальчик, вооружившись микрофоном, под динамичный музыкальный аккомпанемент исполнил рэп на экологическую тематику перед собравшимися чиновниками. Присутствующие с энтузиазмом встретили выступление молодого активиста, поддерживая его аплодисментами в ритм.

В своем тексте юный рэпер призвал к бережному отношению к природе, соблюдению природоохранного законодательства и участию в сохранении окружающей среды, подчеркнув важность личного вклада каждого в это дело.

Завершив выступление, мальчик сорвал шквал аплодисментов. После этого заседание было объявлено завершенным.

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