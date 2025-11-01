Мальчик во Владивостоке несколько раз ударил кота головой о стену и попал на видео
Полиция во Владивостоке проводит проверку по факту избиения подростком кота
В социальных сетях появилось несколько видеороликов, на которых подросток жестоко избивает кота в подъезде. Этот инцидент быстро привлек внимание правоохранительных органов.
На видео запечатлен момент, когда мальчик загоняет кота в угол возле квартир. Животное всеми силами пытается спастись, но жестокий ребенок не дает ему шанса. Он берет кота на руки и с силой ударяет его головой о стену, после чего убегает, держа обессиленное животное.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника», – сообщили в управлении МВД по Владивостоку.
По итогам расследования будет определено, какое наказание понести несовершеннолетнему, совершившему жестокое обращение с животными. Инцидент с избиением кота вызвал большой общественный резонанс.
