Мальчик во Владивостоке несколько раз ударил кота головой о стену и попал на видео

В социальных сетях появилось несколько видеороликов, на которых подросток жестоко избивает кота в подъезде. Этот инцидент быстро привлек внимание правоохранительных органов.

На видео запечатлен момент, когда мальчик загоняет кота в угол возле квартир. Животное всеми силами пытается спастись, но жестокий ребенок не дает ему шанса. Он берет кота на руки и с силой ударяет его головой о стену, после чего убегает, держа обессиленное животное.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность злоумышленника», – сообщили в управлении МВД по Владивостоку.

По итогам расследования будет определено, какое наказание понести несовершеннолетнему, совершившему жестокое обращение с животными. Инцидент с избиением кота вызвал большой общественный резонанс.

Ранее сообщалось, что толпа кузбасских подростков избила девочку и записала это на видео.