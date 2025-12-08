«Мальчика-бабочку обнял весь класс»: в дагестанской школе дети показали пример настоящей любви к особенному мальчику

В школе города Каспийска в Дагестане дети показали удивительный пример чуткости и человеческой доброты, пишет телеграм-канал Gor Mash.

Ученики приняли в свой коллектив и искренне полюбили мальчика по имени Рашид, который родился с редким диагнозом — ихтиоз. Из-за особенностей кожи, требующей крайне бережного обращения, таких детей часто называют «детьми-бабочками».

Рашид был долгожданным ребенком в семье. Состояние ребенка требует постоянного и очень аккуратного ухода.

Большую роль в создании благоприятной атмосферы в классе сыграла классный руководитель. Она смогла объяснить детям, как важно бережно относиться к их «однокласснику-бабочке».

Школьники не только с пониманием относятся к его состоянию, но и активно оберегают Рашида, дружат с ним и проявляют повседневную заботу. В День особенных детей этот душевный порыв был выражен особенно ярко — весь класс обнял мальчика.

