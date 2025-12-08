«Мальчика-бабочку обнял весь класс»: в дагестанской школе дети показали пример настоящей любви к особенному мальчику
Mash: в школе Каспийска дети приняли и полюбили мальчика-бабочку с ихтиозом
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
В школе города Каспийска в Дагестане дети показали удивительный пример чуткости и человеческой доброты, пишет телеграм-канал Gor Mash.
Ученики приняли в свой коллектив и искренне полюбили мальчика по имени Рашид, который родился с редким диагнозом — ихтиоз. Из-за особенностей кожи, требующей крайне бережного обращения, таких детей часто называют «детьми-бабочками».
Рашид был долгожданным ребенком в семье. Состояние ребенка требует постоянного и очень аккуратного ухода.
Большую роль в создании благоприятной атмосферы в классе сыграла классный руководитель. Она смогла объяснить детям, как важно бережно относиться к их «однокласснику-бабочке».
Школьники не только с пониманием относятся к его состоянию, но и активно оберегают Рашида, дружат с ним и проявляют повседневную заботу. В День особенных детей этот душевный порыв был выражен особенно ярко — весь класс обнял мальчика.
Ранее сообщалось, что водитель маршрутки в Дагестане не повез потерявшего сознание ребенка в больницу.