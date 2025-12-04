В Дагестане водитель маршрутки отвез заболевшего ребенка родителям, после чего мальчик скончался

В Дагестане в результате происшествия в частной маршрутке погиб четырехлетний мальчик. Ребенок возвращался домой из детского сада, когда ему стало плохо. Подробности трагедии опубликовал на своем сайте региональный Следственный комитет.

По официальной информации, частный транспорт занимался перевозкой детей из близлежащих сёл в дошкольные учреждения и обратно. Во время поездки домой один из воспитанников почувствовал себя плохо и потерял сознание. Водитель автомобиля «Газель», вместо того чтобы немедленно направиться в ближайшее медучреждение или вызвать скорую, доставил мальчика родителям. После этого уже родственники сами повезли ребёнка в больницу, где врачи констатировали его смерть.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Водитель и сопровождавший детей воспитатель задержаны, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Согласно данным телеграм-каналов, маршрутка обслуживала частный детский сад «Орлёнок». Однако в самом учреждении заявили, что ни водитель, ни сопровождающий к саду отношения не имеют. Также сообщается, что на шее мальчика был обнаружен след от молнии свитера.

