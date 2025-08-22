Мальчика, пострадавшего от нападения хаски в Сочи, выписали из больницы спустя полгода

Девятилетнего мальчика, пострадавшего от нападения двух собак породы хаски в Сочи в конце февраля 2025 года, выписали из Российской детской клинической больницы (РДКБ) после почти полугода лечения. Об этом говорится в телеграм-канале медицинского учреждения.

Медикам потребовалось провести пять сложных хирургических операций, чтобы восстановить ребенку наружный нос, целостность щек и слизистой оболочки ротовой полости.

Напомним, в конце февраля две домашние собаки породы хаски набросились на ребенка. Мальчика срочно доставили в больницу в тяжелом состоянии с серьезными повреждениями лица. Почти шесть месяцев врачи боролись за его здоровье, проводя многоэтапное лечение.

По факту случившегося заведено уголовное дело. Хозяина собак, который оставил их без присмотра на даче без еды, суд лишил свободы на 1 год и 6 месяцев.

По информации РДКБ, следующий этап лечения ребенка будет включать реконструкцию верхней губы и носогубного треугольника. Эти процедуры начнутся только через несколько месяцев — после необходимого периода восстановления.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) бродячая собака прокусила ногу девочке-подростку.