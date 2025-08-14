Собака догнала и искусала школьницу при попытке закрыться в машине

В Лабытнанги произошло нападение бродячей собаки на 17-летнюю школьницу. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», девушка получила травмы.

Инцидент случился 11 августа возле дома на улице Бованенкова, 6. По словам матери пострадавшей, крупный черный пес напал на девушку, когда она садилась в машину, прокусив зубами джинсы и оставив кровавую рану на ноге. Ее госпитализировали и оказали необходимую помощь.

Окружной СК взял дело на контроль. В ведомстве подтвердили начало процессуальной проверки. Выяснят, почему местные власти до сих пор не решили проблему с бродячими животными, несмотря на многочисленные жалобы жителей.

Как сообщают местные жители в паблике «Лабытнанги Info», микрорайон Геофизики уже давно страдает от засилья бездомных собак. Горожане регулярно обращаются в администрацию с просьбами организовать отлов животных, но ситуация не меняется.

