Мальдивы для бедных: в Москве произошел обвал цен на билеты в рай

На сайте туроператора «Библио-Глобус» днем 19 января были замечены авиабилеты на прямой рейс «Аэрофлота» из Москвы в Мале (Мальдивы) по цене около 17300 рублей в одну сторону. Однако, как пишет «Турдом» , предложение с вылетом 20 января действовало недолго и к вечеру стоимость аналогичного перелета увеличилась примерно в два раза.

По данным на вечер, минимальная цена на прямой билет в одну сторону с вылетом 21 января составляет около 32 000 рублей с учетом багажа. Для стандартного туристического маршрута туда и обратно с возвращением через 10 дней прямой перелет обойдется примерно в 66 000 рублей, плюс дополнительно около 7 000 рублей за провоз багажа.

Эксперты отмечают, что резкие кратковременные снижения стоимости, особенно на популярные направления, чаще всего связаны с распродажей последних мест на рейсы. Для успешного поиска таких тарифов рекомендуется использовать специализированные сервисы и приложения для мониторинга цен, настраивать уведомления, а также проявлять гибкость в датах вылета.

Планирующим поездку на Мальдивы стоит также учитывать, что стыковочные рейсы через аэропорты Ближнего Востока (например, через Шарджу) не всегда оказываются значительно дешевле прямых, особенно с учетом дополнительного времени в пути и возможных сборов за багаж у лоукостеров.

Ранее сообщалось, что туристы-блогеры могут лишить всех доступа к уникальному храму в Таиланде.