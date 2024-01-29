Маленький москвич с гитарой споет в подземке хиты Агутина и Басты

Вова Сорокин стал самым юным участником шестого сезона проекта «Музыка в метро» в Москве. В беседе с журналистами он признался, что его вдохновляет творчество группы «Кино», которые подарили миру хиты со смыслом. Многое восходящему артисту привил его отец, который играл на гитаре песни «Мумий Тролля» и «Чижа». Причем учиться на гитаре родителя мальчик стал еще с пяти лет. Уже к 10 годам он стал музыкально развит и талантлив, но главное — он смог применить умения на практике даже в столь юном возрасте.

Сорокин участвовал в шоу «Голос. Дети — 9» и «Уличном артисте», а позже попал в новый московский проект.

«На «Голосе. Дети» существует гонорар, который детям платят в зависимости от того, на каком этапе ты вышел. На этот гонорар он и купил свою первую электрогитару», — отметила мама талантливого москвича.

Сам ребенок еще не определился, станет ли музыка его жизнью и заработком. Сейчас он хочет быть актером и музыкантом, но не исключает, что вкусы могут поменяться.

Что до проекта «Музыка в метро» то Сорокин исполнит любимые хиты группы «Кино, а также песни «Эти глаза напротив», «Санта Лючия», «Сансара», «Выпускной».

Ранее сообщалось, что общественники призвали наказать оскандалившихся в Таиланде артистов группы «Би-2».