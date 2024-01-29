Общественники придумали наказание для группы «Би-2» в России

Желающих наказать артистов рок-группы «Би-2» оказалось много. Общественники заявили, что если звезд депортируют в РФ, то их следует задержать и подвергнуть проверке на экстремизм и терроризм. Об этом пишет издание «Утро.ру» со ссылкой на соцсети.

В Сети не утихают споры из-за судьбы группы «Би-2», музыканты которой попали в неприятности в Таиланде. Их задержали и отправили за решетку из-за отсутствия разрешительных документов на работу. Хотя ходят слухи, что исполнителей отправят в РФ, на деле они прилетели по израильскому и австралийскому паспортам. Согласно правилам, их отправят именно в те места, где у них основное гражданство. То есть, Израиль и Австралия.

Однако зарубежные документы есть лишь у фронтменов: остальных могут отправить домой в Россию. Общественники собираются уже сейчас обращаться в СК и Генпрокуратуру, чтобы там проверили артистов на «Содействие террористической деятельности».

Сама группа в Таиланде сообщала об ошибке с документами по вине организаторов концертов. Однако это местных силовиков не убедило. По их версии, к отмене их выступлений также причастно что-то «из вне».

Ранее сообщалось, что Цекало избавился от недвижимости в России и получил за нее свыше 400 млн рублей.