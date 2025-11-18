«Маленький узник»: россиянка получила срок за издевательства над собственным сыном

В Первоуральске Свердловской области суд вынес обвинительный приговор местной жительнице, признанной виновной в жестоком обращении с собственным малолетним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Женщину приговорили к 3,5 с года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Следствие установило, что россиянка издевалась над собственным ребенком довольно продолжительное время. Еще в ноябре 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лишила сына свободы, приковав его цепью к отопительной батарее в квартире.

Затем, в марте 2025 года, она подвергла ребенка истязаниям. В ходе приступов агрессии мать избивала мальчика руками, ремнем и деревянной скалкой, причиняя ему физические страдания.

