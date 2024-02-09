Малинин опубликовал «украинский флаг» после отказа поддержать СВО со сцены

Российский король романсов Александр Малинин забыл слова о поддержке спецоперации на концерте в Саратове, а вскоре в его блоге появился очередной намек на поддержку Украины, пишет издание «Утро.ру» .

По словам депутата Романа Грибова, артист Александр Малинин мог поддержать СВО со сцены в Саратове, как его просили. Однако певец промолчал, выразив лишь любовь к принимающему его городу. Как полагает парламентарий, дело в дорогой недвижимости в Германии, которую боится потерять исполнитель.

Вскоре звездные обозреватели усмотрели очередной намек на то, что Малинин может тайно поддерживать украинцев. В соцсетях артиста появилось видео с концерта, где прожекторы осветили сцену и звезду в синий и желтый цвета. Некоторые поклонники увидели в этом очевидный знак, хотя сам Малинин ничего публично не комментировал. Более того, ни разу певец не обозначал и свою гражданскую позицию.

При этом многие полагают, что обложку для публикации видео можно было выбрать другую, но почему-то она осталась именно намекающей на украинский флаг.

Ранее сообщалось, что Малинин не высказался в поддержку СВО со сцены. Его супруга Эмма посчитала, что мужа просто провоцируют.