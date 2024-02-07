Малинин отказался высказываться о поддержке СВО со сцены

Народный любимец Александр Малинин выступил в Саратове, где неожиданно забыл о самых главных словах, которые должен был произнести со сцены. Об этом сообщает издание «Утро.ру» .

Российский эстрадный певец перед выступлением согласился с саратовскими властями по части речи со сцены. Она должна была содержать слова поддержки воинам на спецоперации. Однако, как заявил местный депутат Роман Грибов, Малинин не стал говорить об СВО ничего. Народный исполнитель лишь признался в любви к Саратову и отметил, что хотел бы приезжать чаще.

«Просто-напросто он боится потерять возможность жить в Германии...Гораздо выгоднее тихо зарабатывать здесь деньги и спокойно их тратить во вражеских странах», – сказал депутат.

Однако команда Малинина настаивает, что никаких проблем с концертом в Саратове нет. Ходили слухи, что мероприятие могли отменить, если артист не скажет пару публичных слов. Однако, судя по всему, концерт состоялся.

Отметим, что Александр Малинин имеет статус Народного артиста Украины.

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