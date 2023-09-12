Малоэтажный жилой комплекс с собственными террасами возведут в подмосковном Раменском

В поселке Ильинский Раменского городского округа началось строительство малоэтажного ЖК бизнес-класса «G3 Театральный». Соответствующее извещение поступило в областной Главгосстройнадзор, сообщили в ведомстве.

Застройщик «G3 Групп» начал подготовку стройплощадки, дом возведут до конца 2024 года. Новый жилой комплекс на улице Театральная будет состоять из многосекционного пятиэтажного кирпичного дома, рассчитанного на 224 квартиры. Квартиры на первых этажах запроектированы с террасами, на последних — с каминами и французскими балконами. На территории ЖК также появится детский сад, спортплощадки, кафе и магазины. Дом будет расположен вблизи станции МЦД-3 «Ильинская».

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