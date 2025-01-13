Малыш испугался Путина, увидев его в телевизоре на Новый год

Ребенок испугался Владимира Путина — в интернете обсуждают реакцию малыша на новогоднее поздравление российского президента. Завидев происходящее, старший брат пришел на помощь карапузу и разрулил ситуацию в пользу главы государства.

В интернете распространяется очаровательное видео, снятое в новогоднюю ночь в одной российской семье. Оно идеально вписывается в атмосферу Старого Нового года. Ребенок испугался обращения президента России и чуть не разрыдался со словами «мама, я пугаться». Но самое смешное — это объяснение старшего брата, почему не стоит бояться Путина.

«Не пугайся, этот дядя, он нашу планету создал. Он если что самый главный и хороший очень», — успокоил карапуза старший брат.

Ранее сообщалось, официальный представитель Кремля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что создатели нового фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роди президента Владимира Путина не обращались ни за какими консультациями.