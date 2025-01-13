Песков: создатели фильма «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу не обращались в Кремль

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что создатели нового фильма с Джудом Лоу под названием «Кремлевский волшебник» не обращались ни за какими консультациями.

Об этом пишет ТАСС. Сообщается, что в Кремле уже знают о том, что такой фильм создается, но при этом ни его сюжет, ни какие-либо подробности о кино не известны на данный момент.

Напомним, что первые сообщения о том, что такой фильм будет сниматься, появились в мае прошлого года. Актер Джуд Лоу должен сыграть президента России Владимира Путина, а сам фильм снимается по мотивам одноименной книги Джулиано да Эмполи.

Напомним, что режиссером картины является Оливье Ассаяс.