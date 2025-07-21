Малыш-трубкозуб из зоопарка «Лимпопо» научился «разговаривать»

В зоопарке «Лимпопо», расположенном в Нижнем Новгороде, детеныш трубкозуба продемонстрировал свои вокальные способности, видео разместили на странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что маленький трубкозуб активно выражает свою потребность в молоке, издавая громкие звуки в период кормления. На кадрах, доступных в интернете, видно, как он находится на руках у работника зоопарка и издает пронзительный писк.

В настоящее время детеныш трубкозуба временно изолирован от своих родителей, которых можно увидеть на территории зоопарка. Представители учреждения пояснили, что это сделано в целях обеспечения безопасности и благополучия малыша.

По их словам, трубкозубы часто проявляют неосторожность и неловкость по отношению к своему потомству, что может привести к случайным травмам детеныша.

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