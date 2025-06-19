Малышева чуть не подралась с поваром в эфире передачи «Жить здорово!»

Во время записи телепередачи «Жить здорово!» на Первом канале, врач и ведущая Елена Малышева замахнулась в сторону повара Алексея Ковбы и в шутливой форме пригрозила ему дракой. Эпизод опубликовали для просмотра на сайте телеканала.

Конфликт возник во время приготовления соуса ткемали из алычи. Возмущение Малышевой вызвал тот факт, что Ковба добавил в соус перец чили, что, по ее мнению, является нарушением традиционного рецепта грузинского блюда.

«Ты с ума сошел? Это грузинский соус. Набабахал перца» — воскликнула Малышева, после чего в шутку замахнулась на повара кухонными ложками.

Телеведущая подчеркнула недопустимость добавления мексиканского перца в грузинский соус и в шутку предупредила Ковбу о возможном переходе словесной перепалки в драку.

Ранее сообщалось, что Елена Малышева побывала на щелковской ферме для съемок нового выпуска «Жить здорово».