Врач назвала самые опасные уколы красоты

Инъекционная косметология шагнула вперед, но все еще несет за собой определенные риски. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-косметолог Юлия Немилова.

При выборе укола красоты важно получить консультацию у грамотного специалиста, напомнила Немилова. По ее словам, до сих пор некоторые предлагают колоть филлеры, которые не способны рассасываться. К этому относится силикон и биополимерный гель. Со временем это может привести к воспалению, уплотнениям, деформации кожи. Удаление филлеров не гарантирует, что лицо будет без дефектов.

Также врач напомнила о ненадежности ботокса: неправильно подобранная дозировка может привести к опущению век или бровей, нарушив симметрию и мимику.

Ожоги кожи можно заработать при обращении к неквалифицированному специалисту, предлагающего инъекционный липолиз. Процедура борется с жировыми клетками, но при неправильном введении может привести к ожогам, рубцам и другим неприятностям.

Более очевидным риском является несоблюдение правил гигиены. Занести заразу через укол в сомнительной клинике легко, а вылезти из этого может что угодно.

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