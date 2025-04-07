«Мама, не умирай»: СМИ выложили кадры из салона автобуса после ДТП в Москве

В минувшую субботу поздно вечером, 6 апреля, в московском районе Бутово произошло столкновение двух автобусов, в которых находились ехавшие в момент аварии пассажиры. Телеканал РЕН ТВ публикует эксклюзивные кадры, снятые в салоне одного из автобусов сразу после инцидента.

На видео можно разглядеть одного из пассажиров: мужчина без чувств лежит, прислонившись головой к оконной раме, стекло которой было выбито в результате столкновения.

«Мама, не умирай, пожалуйста», — кричит ребенок.

Около одного из автобусов отчетливо видны следы крови.

В воскресенье, 6 апреля, на улице Грина, расположенной на юго-западе Москвы, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов. Инцидент случился поздно вечером. В результате аварии оба автобуса получили значительные повреждения, а также были выбиты стекла. По предварительной информации, причиной аварии могли стать сложные погодные условия — в городе до сих пор продолжается снегопад, который начался накануне вечером.

На месте в настоящее время продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в ДТП с автобусами на юго-западе Москвы возросло до 10 человек.