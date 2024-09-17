Мама подростка, напавшего на школу в Челябинске, заперлась в квартире

Журналисты KP.RU выяснили, что происходит во дворе дома в Челябинске, где проживает семья напавшего на школу с молотком и ножом подростка.

Семья живет в трехэтажке в Ленинском районе Челябинска. Двор на момент приезда журналистов оказался совершенно пустым. Совсем недавно здесь были толпы следователей, силовиков и представителей СМИ. Все хотели узнать подробности о нападении 13-летнего на школу.

Как оказалось, соседи то и дело обсуждают произошедший ужас в учреждении. По их словам, семья давно живет по адресу, его не замечали на хулиганствах. Мама же мальчика пребывает в школе, разговаривать не хочет, держится из последних сил. Она ответила, что ведется следствие и говорить она не собирается.

Соседи отметили, что семья благополучная, с ребенком проводили время, часто их видели всем составом на улице. В квартире, судя по разговорам, чисто и свежий ремонт. По некоторым данным, проблема была лишь одна: мальчик летом мог находиться в психиатрической больнице. На учете он стоит с 2016 года. Скорее всего, очередное лечение его ждет и далее. К уголовной ответственности его не привлекут, так как ему нет 14 лет.

Как часто и бывает, после громких происшествий в школах усиливают меры безопасности. В Челябинске учреждения стали проводить тщательные проверки, обшаривать портфели и сумки на подозрительные предметы.

Напомним, что подросток протащил в школу нож и молоток, а затем набросился на детей и учителя. Пострадали четверо, в том числе и преподаватель. Она, к слову, обезоружила буяна.

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