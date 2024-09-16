Учительница челябинской школы №68 обезоружила напавшего на класс ученика

Журналисты KP.RU пообщались с учительницей Ниной из челябинской школы, которая смогла обезоружить и остановить агрессивного подростка с молотком и ножом.

Подросток пришел под конец урока за пять минут до окончания и набросился на людей с ножом и молотком. Пострадали три ребенка. Двое в тяжелом состоянии, третий — в средней тяжести. Сам агрессор кричал, что «должен всех убить». Движения были хаотичны, останавливать столь буйного подростка было сложно. Однако у Нины получилось. После этого она смогла помочь другим ребятам, хотя ее успели ранить.

По словам учительницы, подросток ранее никогда не проявлял агрессии, он был спокойным. Его выпад был очень неожиданным для многих.

«Мы его останавливали, но он всех колошматил молотком. В конце концов, по всей видимости, он потерял силы, потому что четверо человек пострадавших. Я не могла его схватить, руками пыталась помешать ему, чтобы он не размахивал молотком, поэтому мне тоже прилетело четыре удара. Попал по голове, на одной руке две травмы и на второй сломан палец», — рассказала Нина.

Примечательно, перед нападением школьник публиковал на странице в соцсетях пост с экстремистскими наклонностями. Кто его вдохновил на такие откровения и поступок выясняют следователи.

Ранее сообщалось, что школа, где произошло нападение, была охраняемой и оборудована камерами.