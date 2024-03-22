Мама с дочкой из городского округа Раменское купили собственную квартиру по программе «Жилище»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Кристины Сельвян с дочкой смогли приобрести собственное жилье в городском округе Раменское в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Примечательно, что у Кристины несколько лет назад сгорел дом, где она жила с самого детства. Молодой женщине с ребенком пришлось снимать жилье. А вновь приобрести свою личную площадь мне удалось благодаря мерам поддержки молодых семей в Подмосковье.
Сельвян подала документы на участие в программе и вскоре получила одобрение. Ей удалось приобрести трехкомнатную квартиру на вторичном рынке с ремонтом, чтобы сразу можно было въезжать.
«Больше всего меня радует расположение! Ребенок занимается гимнастикой в спортивной школе. Раньше я тратила по 35 минут в день, чтобы отвезти ее на тренировку. А занятия каждый день. Сейчас 5 минут пешком!», — говорит Кристина.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что жители аварийных домов в Клину уже этим летом переедут в новое жилье.