Мама Тимати раскрыла правду о свадьбе сына с Валентиной Ивановой

По мнению матери известного рэпера Тимати, слухи о женитьбе ее сына на Валентине Ивановой вряд ли соответствуют действительности. Ее точку зрения привел портал «Леди».

Поклонники творчества Тимати тщательно следят за его личной жизнью. Рэпер уже несколько лет встречается с Валентиной Ивановой, и недавно пара отправилась в путешествие в Париж. На этом фоне стали разгоняться слухи о свадьбе либо помолвке, которая у них произошла. Мать артиста Симона Яковлевна отрицает такую возможность.

«Думаю, что я бы знала», — кратко указала она в ответ на прямой вопрос в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Сети вновь пошли слухи о романе экс-президента США Барака Обамы и голливудской звезды Дженнифер Энистон. Бывший глава Белого дома перестал появляться на публике со своей женой Мишель, и это дает дополнительный стимул всем сплетням.