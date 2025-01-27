В Сети с новой силой стали раскручиваться слухи о романе актрисы Энистон и экс-президента Обамы

Ранее уже утихшие слухи о том, что между бывшим президентом США Обамой и звездой Голливуда Дженнифер Энистон существует роман, стали раскручиваться с новой силой. Об этом сообщило Радио1.

Ранее в обществе уже появлялись известия о романе между Обамой и Энистон. Они появились после того, как актриса призналась в связи своему астрологу. Благодаря утечке данных сведения утекли к журналистам, а затем и стали достоянием социальных сетей. Это произошло летом 2024 года.

Потом слухи поутихли и практически сошли на нет. И вот теперь о возможном романе снова активно заговорили. Достоверность слухам придает то, что Обама перестал появляться в публичных местах со своей супругой Мишель. При этом он никак не комментирует ее отсутствие. Поведение Энистон также не выглядит безукоризненным. Есть видео, на котором она отрицает связь с бывшим главой Белого дома и говорит, что больше знакома с его женой. При этом актриса явно нервничает, заикается и постоянно поправляет рукой волосы.

Ранее сообщалось, что Обама и нынешний президент США Трамп встретились на похоронах еще одного бывшего главы Соединенных Штатов Картера. Они приватно переговорили между собой. По утверждению переводчика, Трамп и Обама общались на тему международных отношений.