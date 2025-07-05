Мамаев выразил поддержку Смолову и призвал обратить внимание, что у футболиста вымогали деньги

Любитель в прошлом тоже распускать кулаки в печально известной «Кофемании», Павел Мамаев, бывший игрок сборной России, в интервью «СЭ» рассказал о конфликте с участием Фёдора Смолова, который произошел в одном из столичных заведений в конце мая.

Он выразил ему слова поддержки, подчеркнув, что бывший игрок «Краснодара» понимает свою вину. По его словам, Смолов выразил сожаление по поводу случившегося.

«Федя осознает, что поступил неправильно, принес извинения. Но в данной ситуации его организм выстрелил так. Жаль, что такая ситуация произошла», — отметил Мамаев.

Он также полагает, что люди должны «более объективно оценить ситуацию». Мамаев отметил, что видеозапись драки с участием Смолова была обнародована спустя 30 дней после происшествия. Кроме того, важным аспектом является то, что потерпевшие требовали от Смолова деньги.

«Федя вчера нам рассказывал, что подвергался вымогательствам. Если они за какую-то справедливость, что они правы, почему сразу не пошли в полицию, а просто занялись ерундой и вымогали деньги у человека?» — добавил экс-игрок сборной России.

Ранее в Главном управлении Министерства внутренних дел по городу Москве сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку в связи с инцидентом, который произошёл в кафе «Кофемания» в центральной части столицы в конце мая.