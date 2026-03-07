Мамы, бабушки и героини: «Букет поздравлений» собрали лицее № 21 в Химках

В преддверии Международного женского дня лицей №21 на Овражной улице в Химках превратился в настоящую весеннюю оранжерею. Здесь прошел праздничный концерт «Букет поздравлений», собравший под одной крышей мам, бабушек, учителей и почетных гостей.

Творческие коллективы лицея выложились без остатка. Юные гимнастки поразили зал грацией и пластикой, начинающие чтецы проникновенно декламировали стихи о самом главном, а танцевальные номера зарядили публику таким весенним настроением, что за окном словно потеплело. Каждый номер встречали аплодисментами, а глаза зрительниц то и дело поблескивали от умиления.

С наступающим праздником прекрасную половину лицея пришли поздравить председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов. Сергей Малиновский обратился к женщинам с теплыми словами.

«Вы сохраняете семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессии и вдохновляете нас каждый день. Спасибо вам за тепло и заботу!» – сказал Сергей Малиновский.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес матерей и жен военнослужащих. Руслан Шаипов подчеркнул, что их стойкость и вера становятся настоящей опорой для тех, кто сегодня защищает Родину.

«Особая благодарность – матерям и женам наших героев. Ваша стойкость, вера и бескорыстная поддержка – настоящая опора для тех, кто сегодня защищает Родину. Низкий вам поклон и самые теплые пожелания», – обратился к женщинам Руслан Шаипов.

Кульминацией вечера стало вручение роз — каждая женщина в зале унесла с собой не просто цветок, а частичку весны и символ внимания от организаторов. Праздник удался: лица сияли, улыбки не сходили, а значит, «Букет поздравлений» достиг цели.

