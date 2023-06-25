«Манипуляция руками Божьими»: священник объяснил, может ли ИИ заменить Бога
Иерей Мальцев рассказал, допустимо ли создание «аналога Бога» с помощью нейросети
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Искусственный интеллект продолжает покорять вершины технического прогресса. На сегодняшний день нейросеть уже успела заменить многие профессии.
Иерей Русской Православной Церкви Константин Мальцев рассказал, может ли ИИ заменить священнослужителей или вовсе стать «аналогом Бога».
«Создание искусственного интеллекта «аналог Бога» с образцом, скажем так, католическим или протестанским, я видел, но считаю, что это уже манипуляция руками Божьими, чего нельзя делать», – заявил отец Константин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Таким образом, по словам священнослужителя, ИИ берет на себя функцию Бога и будет отвечать человеку, не вкладывая в это душу. В общении с Богом, отметил иерей, очень важная составляющая – духовная интимная связь.
«Если мы говорим о церковной службе, к примеру, общая молитва, Господь сказал: «Где двое или трое, там и я посреди них». Поэтому для меня это не совсем приемлемый формат. Может это будет забавно, но это ни в коем случае не может заменить молитвы, подвига, труда во Славу Божьего. Господь говорит: «По плодам вашим узнаем вас, а не по одолжению», – пояснил священник.
Ранее священник рассказал, какая страшная участь может ждать тех, кто искажает слова из Библии.