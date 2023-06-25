«Манипуляция руками Божьими»: священник объяснил, может ли ИИ заменить Бога

Иерей Русской Православной Церкви Константин Мальцев рассказал, может ли ИИ заменить священнослужителей или вовсе стать «аналогом Бога».

«Создание искусственного интеллекта «аналог Бога» с образцом, скажем так, католическим или протестанским, я видел, но считаю, что это уже манипуляция руками Божьими, чего нельзя делать», – заявил отец Константин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Таким образом, по словам священнослужителя, ИИ берет на себя функцию Бога и будет отвечать человеку, не вкладывая в это душу. В общении с Богом, отметил иерей, очень важная составляющая – духовная интимная связь.

«Если мы говорим о церковной службе, к примеру, общая молитва, Господь сказал: «Где двое или трое, там и я посреди них». Поэтому для меня это не совсем приемлемый формат. Может это будет забавно, но это ни в коем случае не может заменить молитвы, подвига, труда во Славу Божьего. Господь говорит: «По плодам вашим узнаем вас, а не по одолжению», – пояснил священник.

Ранее священник рассказал, какая страшная участь может ждать тех, кто искажает слова из Библии.