«Не простится вовек»: священник рассказал, какая страшная участь может ждать тех, кто искажает слова из Библии

Религия порой предполагает ограничения, которые неизвестны большинству верующих. Многие исповедующие православие считают, что цитировать Священное Писание имеют право только священнослужители.

Иерей Константин Мальцев рассказал, что произносить в быту изречения из Библии все же дозволено. Но есть важный нюанс.

«Цитировать Священное Писание может, в принципе, любой человек, но не искаженно, а так, как оно по факту есть. Потому что некоторые искажают его под себя», – заявил священник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам представителя Русской Православной Церкви, искажение слов из Библии может быть чревато неприятными последствиями.

«Это как хула на Духа Святого. Сопротивление воле Божьей. Господь сказал, что хула на Духа Святого не простится вовек. Суть греха – это повреждение в том числе и тела. Вспомним, когда Господь исцелял того или другого, он говорил: «Иди и больше не греши, дабы тебе не было хуже», – пояснил Мальцев.

Иерей заявил, что в перспективе богохульника может ждать очень страшный исход.

«Если мы говорим о вечности, то таких определенно ждет ад», – подытожил священник.

Ранее священник рассказал, можно ли заменить нательный православный крестик татуировкой.