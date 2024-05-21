Маньяк пойдет под суд за серийные изнасилования и убийства девушек в Алтайском крае

Совершивший 20 лет назад серию тяжких преступлений мужчина сядет на скамью подсудимых. Все материалы расследования по поводу изнасилований и убийств девушек на Алтае были переданы в суд, сообщает издание «Vse42.ru» .

После продолжительного расследования убийств в Алтайском крае 53-летнего жителя села Шадрино Виталия Манишина решили судить. Полагают, что он расправился не менее чем 11 девушек и женщин, в том числе и когда занимал место экс-замглавы Калманского района.

Первое преступление Машинин мог совершить в 1989 году. Жертвой стала молодая девушка, которая отказала ему в близости. Среди других убитых как минимум пять несовершеннолетних абитуриенток Алтайского госуниверситета.

Манишин шел на обман: поджидал студенток у вуза, завязывал с ними беседу и обещал позаботиться о проблемах, включая и поступление в университет. Доверчивость девушек обернулась трагедией: все, кто попадал в машину к маньяку, уже не выходили живыми. Всех маньяк насиловал и затем душил ремнем безопасности. Известны и случаи, когда в ход шла веревка.

«Убийство абитуриенток политехнического института совершал я. <…> Я представился, что я человек, тот, который имеет возможность решить вопрос гарантированного стопроцентного поступления на любой факультет», — заявил Манишин на видео с допросом, опубликованном на сайте СК по Алтайскому краю.

Хотя многие преступления были совершены в 90-е, причастность Манишина установили лишь в 2023 году. В мае его арестовали и добились рассказа о совершенных преступлениях. Он подробно показал следователям, как и где убивал девушек и женщин.

Материалы дела передали в суд. Объем уголовного дела составил почти 70 томов.

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