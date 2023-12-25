Маньяк Варакин в тюрьму не попадет: как душевнобольные серийники оказываются на свободе

Серийный убийца Алексей Варакин, который убивал проституток, скорее всего, вновь окажется не за решеткой, а на больничной койке. Следствие предполагает, что на его счету за последние недели как минимум две новые жертвы.

В 2010 году также Варакин убил двух девушек-эскортниц. Злость на дам низкой социальной ответственности он срывал из-за невозможности секса с ними. С 2011 года по решению суда Варакин уже находился в психиатрической больнице на лечении. Недавно его выписали и он снова принялся за старое.

«Душевнобольные, совершившие противоправные деяния, попадают в специализированные психиатрические больницы с интенсивным наблюдением, а не в исправительные колонии. Отправляют их туда не по приговору, а по решению суда. До этого они проходят судебно-психиатрическую экспертизу», — на условиях анонимности рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-психиатр, входящий в такую комиссию.

Чаще всего, по его словам, экспертизы проводит ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П.Сербского» Минздрава РФ, но это не обязательно.

«Обычно громкие уголовные дела все же рассматривает «Сербского», ошибка в диагнозе здесь исключена», — добавил специалист.

Он отметил, что срок лечения Варакина не будет зависит от тяжести содеянного, а лишь от его диагноза. На свободу преступник выйдет только по решению врачебной комиссии и через суд, причем иногда за простое воровство правонарушитель с психическими проблемами может «отлежать» два десятка лет, а за убийство выйти раньше.

«Тут, конечно, вопрос, почему Варакина выпустили на свободу всего через 13 лет после предыдущих преступлений. Чья здесь вина или недосмотр? Убийц или маньяков обычно стараются держать по максимуму», — резюмировал эксперт.

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