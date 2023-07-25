«Маньяки неисправимы»: тело убитого подростка нашли на месте другого похожего преступления

Тело 16-летней девочки нашли с перерезанным горлом в Краснодарском крае, сообщает SHOT. Подозреваемый задержан, предполагается, что это не первая его жертва.

В минувшую субботу девочка вышла из дома в Дивногорске, сообщив семье, что отправляется на прогулку с подругой на улицу Набережную. Однако она не вернулась домой в условленные десять часов, а ее телефон был недоступен.

Спустя несколько дней ее обнаженный труп с перерезанным горлом был обнаружен волонтерами недалеко от трассы Р257 «Енисей». Исчезли личные вещи девочки — телефон и вейп. Сообщается, что практически на этом же месте несколько лет назад было обнаружено тело 32-летней женщины. Тогда убийцу не нашли.

Подозреваемый в этом преступлении уже задержан. Им оказался 34-летний местный житель. Правоохранители сопоставили его биоматериал с найденным на теле девочки, тест показал совпадение.

«Страшно за детей. Сейчас они спокойно не могут гулять, как мы раньше — когда каждый взрослый был, как родной родитель»; «Маньяки неисправимы, это болезнь»; «Как же надоели эти недомужики! Насилуют, убивают, бьют, сжигают. Не для того женщина носит ребенка, рожает, растит, воспитывает!» — возмущаются россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что серийного убийцу из Барнаула поймали спустя 20 лет.