Марафон чистоты проходит в Подмосковье

В Подмосковье в рамках Всероссийского экомарафона проходит конкурс по уборке территорий, который организовала команда «Центр Чистой природы 12-15». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Суть конкурса в том, что каждый желающий может провести субботник. Для этого нужно собрать команду, выбрать участок для уборки и получить бесплатную атрибутику: перчатки и мешки из перерабатываемых материалов», — говорится в сообщении.

Участники конкурса в ходе уборки могут накопить баллы, которые впоследствии можно будет потратить на призы. Один литр мусора будет стоить один балл, один человек на уборке — 100 баллов, один обед для участников — 250 баллов. Победителю подарят эконабор из термокружки, ланч-бокса или других полезных предметов. Для участия нужно заполнить форму, сделать фото «До» и «После» на выбранном участке.

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