Марафон «Россия — семья семей» откроет Год единства народов России. Мероприятие пройдет 5 февраля на базе Национального центра «Россия». К торжественному открытию мероприятия по видеосвязи подключаются представители всех народов России из 89 субъектов страны.

В марафоне примут участие более 4 тыс. человек — представителей всех народов России и иностранцев.

Марафон расскажет о силе единства народов России. В его рамках выступят представители разных народов, пройдут мастер-классы, дегустации, экспозиции. В регионах проведут лекции и мастер-классы, литературно-поэтические вечера и встречи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды многодетным семьям региона.