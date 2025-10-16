Марафон творческих программ по безопасности дорожного движения традиционно прошел в Серпухове

В Дашковской школе прошел ежегодный марафон творческих программ, в рамках которого школьников в очередной раз ознакомили с правилами дорожного движения.

В нынешнем году марафон приурочили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторам удалось во время лекции связать исторические материалы с малой родиной, что сделало выступление особенным.

Участниками конкурса стали 11 команд — представители разных школ городского округа. Победители представят Серпухов на областном этапе. Капитан полиции Елена Сергеевна, старший инспектор ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения отметила, что каждый участник продемонстрировал высокий уровень подготовки. Планируется, что старшеклассники с целью формирования у детей культуры безопасности на дорогах будут проводить программы для младших школьников и дошкольников.

Обучение юных горожан правилам дорожного движения требует комплексного подхода. Сначала ребенку рассказывают о важных правилах его родители, а затем — воспитатели, педагоги и профильные эксперты. Работа с отрядами ЮИД — один из эффективных инструментов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и снижения числа ДТП с участием несовершеннолетних.

Подобные мероприятия оказывают положительное воздействие на усвоение школьниками правил безопасности на дорогах.

